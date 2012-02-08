-Batman'da KCK tutuklamaları BATMAN (A.A) - 08.02.2012 - Batman'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Batman Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan 15 kişiden 12'si tutuklandı. 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Böylece dünden beri tutuklananların sayısı 31'e yükseldi. Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından mahkemeye dün çıkarılan 22 kişiden 19'u tutuklanmış 3 kişi serbest bırakılmıştı.