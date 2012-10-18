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Batman'da KCK davasında 6 tahliye

Batman KCK davasında DİHA Batman Muhabiri Gülsen Aslan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tahliye edildi

18 Ekim 2012 14:39

Diyarbakır'da görülen Batman "KCK davası"nda 34 tutukludan 6'sının tahliyesine, karar verildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Aralık 2012 tarihine erteledi.

"KCK" adı altında Kürt siyasetçiler, insan hakları savunucuları ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu 40 kişinin yargılandığı davanın bugün ki duruşmasında aralarında DİHA muhabiri Gülsen Aslan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

Batman'da gözaltına alınıp haklarında dava açılan ve aralarında DİHA Batman Muhabiri Gülsen Aslan'ın da bulunduğu 34'ü tutuklu 40 kişinin ikinci duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ara verilen duruşma öğleden sonra müdafi avukatların savunmaları ile devam etti.

Avukat Meral Beştaş ,İddianamenin sipariş üzerine hazırlandığını ve yapılacak yargılamanın da sipariş ile yapılacağına söyleyerek dava sonrası verilecek kararın da sipariş üzeri olacağını söyledi. Beştaş son olarak yaşananların "hukuki ayıp" olduğunu bu "ayıbı" ise ancak mahkeme heyetinin kaldırabileceğini kaydetti.

Müdafi avukatların savunmalarının ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan; DİHA muhabiri Gülsen Aslan, Fırat Dağıtım çalışanı Şafak Çelen ile Ahmet Eşi Yok, Süleyman Kaya, Yaşar Kurt ve Taybet Kızmaz'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 26 Aralık tarihine erteledi. (imctv)

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