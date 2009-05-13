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Yaşam

Batman'da insan hakları ihlali şikayeti yok

13 Mayıs 2009 15:03

Batman Vali Yardımcısı Aziz Mercan'ın başkanlığını yaptığı İnsan Hakları İzleme Kurulu, şikayet gelmemesi üzerine 6 aydır toplanamıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Yardımcısı ve kurul başkanı Aziz Mercan, bugüne kadar gelen her şikayeti değerlendirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Valilik ve kaymakamlıklarda kurduğumuz şikayet kutularımıza son aylarda tek bir mektup yazılmadı. Gündemimize de şikayetler ulaşmayınca ayda bir düzenlediğimiz ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 20 kişilik kurulumuzu toplamamayı kararlaştırdık. Daha önce birkaç gündemle toplanan kurula, artık tek bir şikayet dilekçesi ulaşmıyor. Arzu ettiğimiz tabloya ulaşmanın sevinci içindeyiz."

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