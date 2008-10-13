Batman'da iç giyim defilesi

Batman’da dün ilk kez düzenlenen iç giyim defilesine Batmanlı kadınlar büyük ilgi gösterdi. Çoğu türbanlı 250 kişinin izlediği defilede, üretici firma iç çamaşırı da dağıttı.



Batman’da ilk kez düzenlenen iç giyim defilesi büyük ilgi gördü. Bir otelde düzenlenen defileyi, büyük kısmı türbanlı olmak üzere yaklaşık 250 kişi izledi. Defilede Slovak, Brezilyalı ve Ukraynalı mankenler yer aldı.



Mağaza yetkilisi Mansur Yılmaz, defileden sonra yaptığı açıklamada, kentte ilk kez düzenledikleri iç giyim defilesiyle, ürünlerini Batmanlı bayanların beğenisine sunduklarını söyledi.



‘Modernleşme adımı’



Defileyi izleyen kadınlar da Batman’ın medyada yıllardır terör, faili meçhul cinayetler ve kadın intiharlarıyla yer aldığını belirterek, “Bu tür defilelerin yapılmasıyla Batman modernleşme yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Artık kötü anılmak istemiyoruz. Daha güzel haberlerle anılmak istiyoruz” dedi. Üretici firma tarafından defileyi izlemeye gelen bayanlara iç çamaşırı hediye edildi.

