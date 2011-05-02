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BATMAN'DA GAZETECİLERDEN SUÇ DUYURUSU BATMAN (A.A.)

02 Mayıs 2011 21:44

-BATMAN'DA GAZETECİLERDEN SUÇ DUYURUSU BATMAN (A.A.) - 02.05.2011 - Batman'da bir grup gazeteci, toplumsal olaylarda polisin gazetecilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde toplanan ve başlarına bandaj saran Mezopotamya Havzası Gazeteciler ve Yayıncılar Cemiyeti üyeleri, önceki hafta BDP'nin izinsiz gösterileri sırasında polisin meslektaşlarına yönelik sert tutumununu eleştirerek basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Cemiyet Başkanı Kemal Çelik, Batman'da meydana gelen toplumsal olaylarda basına yönelik tavırların kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Yetkililerin bu olaylara seyirci kalmasının üzüntülerini artırdığını ifade eden Çelik, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı yönündeki açıklamalar yapılsa da gazetecilerin maruz kaldığı şiddet sonrası Vali Turhan ile Emniyet Müdürü Hasan Ali Bilim'in yaralı gazetecilere ''geçmiş olsun'' ziyaretinde bulunmadıklarını söyledi. Çelik, yaşanan olaylarda gazetecilere şiddet uygulayanlar hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını da belirterek, şöyle konuştu: ''Olaylarla ilgili iş görmez raporu, olayları anlatan kamera görüntüleri ve diğer belgeleri Cumhuriyet Başsavcılığına sunmuş bulunmaktayız. Amacımız, gazetecilerin sahipsiz olmadığını göstermek ve bağımsız yargının savunmasız gazetecilere yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıların sorumlularını tespit etmesidir. Yargıya bu konuda güvenimiz sonsuzdur.  Batman basınına yönelik fiili saldırıların yanı sıra özellikle toplumsal olaylarda göstericilerin arasında yer alan bazı kişilerin gazetecilere kimlik sorması da tuhaf. Siyasetçilerin basın toplantılarında basını hedef göstermesi de kabul edilir bir durum değil. Basına yönelik bu tür yaklaşımlara cemiyet olarak izin vermeyeceğiz. Batman medyası büyük bir güçtür ve bu gücü farklı alanlara çekip baskı altında tutma gayreti nafiledir. Birlik ve beraberlik içinde tüm bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Batman basını taraf değildir ve asla kimsenin tarafı olmayacaktır. Bizleri taraf olmaya zorlayanların çabaları sonuçsuz kalacaktır.''

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