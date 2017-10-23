Batman'da emekli güvenlik korucusu ölü bulundu

BATMAN, (DHA) - BATMAN\'ın Kozluk İlçesi Armutlu Köyü\'nde hayvanlarını otlatan emekli güvenlik korucusu 50 yaşındaki Ramazan Durmaz, ölü bulundu. Cenaze, otopsi için hastaneye kaldırılırken, Durmaz\'ın uçurumdan düşerek, yaşamını yitirdiği belirtildi.

Armutlu Köyü\'nde bulunan Şat mezrasında, önceki gece hayvanlarını otlatmaya giden 7 çocuk babası ve emekli güvenlik korucusu Ramazan Durmaz\'ın eve dönmemesi üzerine yakınları, Durmaz\'ı aramaya gitti. Yapılan aramalar sonucu Durmaz\'ın cansız bedeni, arazide bulunurken, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Emekli güvenlik korucusu Durmaz\'ın, ilk belirlemelere göre, kazayla uçurumdan yuvarlanarak, hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.