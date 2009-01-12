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Yaşam

Batman'da çocuklarda SSPE ölümleri!

Batman'da son 10 gün içinde SSPE hastası iki çocuk hayatını kaybetti.

12 Ocak 2009 02:00

Batman'da son 10 gün içinde SSPE hastası iki çocuk hayatını kaybetti. Böylece kentte aynı hastalık yüzünden ölen çocuk sayısı 28'e yükseldi. Batman'da 32 çocuk bu ölümcül hastalığın pençesinde. Hasta çocuklar evlerinde zor koşullar altında bakılıyor, gerektiği gibi tedavi edilemiyorlar.

Subakut Sklerozan Panensefalit bilinen adı SSPE hastalığı. Sinir sisteminde yavaş ilerleyen, seyrek rastlanılan bir hastalık. Tedavisi yok. Ölümcül...
 
1960 yılından sonra kızamıkla ilişkisi olduğu belirlendi. Hastalığı önlemenin tek yolu, her çocuğa kızamık aşısını uygun yaşlarda uygulamak.

Türkiye'de zamanında kızamık aşısı olmayan ya da tek dok kızamık aşısı uygulanan çok sayıda çoçuk, SSPE hastası oldu. Batman, bu hastalığa yakalanan çocuk sayısının en fazla olduğu illerin başında geliyor.

10 gün öncesine kadar kentte 34 hasta çocuk vardı. 12 yaşındaki Zeynep Saydam ile 10 yaşındaki Mehmet Halim Yaşin hayatını kaybetti.

SSPE Derneği Başkanı Emin Kaya'ya göre geriye kalan 32 çocuk da adeta ölümü bekliyor.
 tedavi masraflarını karşılayacak gücü  ise kalmamış.

Bu çocukların ailelerinin ağır
Bu kadar çok SSPE hastası çocuğun yaşadığı Batman'da hiçbir hastanede çocuk nöroloji servisi olmaması, aillerin, dayanma gücünü daha da zayıflatıyor.

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