Batman'da çocuklarda SSPE ölümleri!

Batman'da son 10 gün içinde SSPE hastası iki çocuk hayatını
kaybetti. Böylece kentte aynı hastalık yüzünden ölen çocuk sayısı 28'e
yükseldi. Batman'da 32 çocuk bu ölümcül hastalığın pençesinde. Hasta
çocuklar evlerinde zor koşullar altında bakılıyor, gerektiği gibi
tedavi edilemiyorlar.
Subakut Sklerozan Panensefalit bilinen adı SSPE hastalığı. Sinir
sisteminde yavaş ilerleyen, seyrek rastlanılan bir hastalık. Tedavisi
yok. Ölümcül...
1960 yılından sonra kızamıkla ilişkisi olduğu
belirlendi. Hastalığı önlemenin tek yolu, her çocuğa kızamık aşısını
uygun yaşlarda uygulamak.
Türkiye'de zamanında kızamık aşısı
olmayan ya da tek dok kızamık aşısı uygulanan çok sayıda çoçuk, SSPE
hastası oldu. Batman, bu hastalığa yakalanan çocuk sayısının en fazla
olduğu illerin başında geliyor.
10 gün öncesine kadar kentte 34
hasta çocuk vardı. 12 yaşındaki Zeynep Saydam ile 10 yaşındaki Mehmet
Halim Yaşin hayatını kaybetti.
SSPE Derneği Başkanı Emin Kaya'ya göre geriye kalan 32 çocuk da adeta ölümü bekliyor.
tedavi masraflarını karşılayacak gücü ise kalmamış.
Bu çocukların ailelerinin ağır
Bu
kadar çok SSPE hastası çocuğun yaşadığı Batman'da hiçbir hastanede
çocuk nöroloji servisi olmaması, aillerin, dayanma gücünü daha da
zayıflatıyor.