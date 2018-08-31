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Batman'da çatışma: 2 şehit, 1 terörist öldürüldü (2)

ŞEHİT ASKERLERİN CENAZELERİ HAVALİMANINA GÖTÜRÜLDÜ Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında, bugün sabah saatlerinde çıkan çatışmada şehit olan uzman onbaşılar Recep Turan ve Adem Güven'in cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından Bölge Devlet Hastanesi'nin mo

31 Ağustos 2018 17:11

ŞEHİT ASKERLERİN CENAZELERİ HAVALİMANINA GÖTÜRÜLDÜ
Batman\'ın Kozluk ilçesi kırsalında, bugün sabah saatlerinde çıkan çatışmada şehit olan uzman onbaşılar Recep Turan ve Adem Güven\'in cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından Bölge Devlet Hastanesi\'nin morgundan alındı. Şehitlerin cenazeleri, polis eskortu eşliğinde ambulanslarla Batman Havalimanı\'na götürüldü.
Burada yapılacak törenin ardından şehit uzman onbaşılardan Recep Turan\'ın cenazesi memleketi Zonguldak\'a, Adem Güven\'in cenazesi ise Samsun\'a uğurlanacak.

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