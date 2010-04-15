Batman'da çatışma: 1 astsubay şehit

T24 - Batman'da güvenlik güçleri ile terör örgütü üyeleri arasında çıkan ve 1 astsubayın şehit olduğu çatışmada yaralanan askerlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vahdettin Bereceli'nin operasyon bölgesine gittiği öğrenilirken Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Başbuğ'a başsağlığı telgrafı gönderdi. Van'da da şarampole yuvarlanan polis aracındaki 4 polisten 2'si şehit oldu.





Batman'ın Kozluk ve Sason ilçeleri arasında kalan Tumok bölgesinde arama tarama faaliyetlerinde bulunan güvenlik güçleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Teröristlerin; güvenlik güçlerinin ''Teslim ol'' ihtarına silahla karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. 1 astsubayın şehit olduğu çatışmanın ve operasyonların sürdüğü, yaralı asker sayısının da 4'e yükseldiği billdirildi.





Çatışmada bir astsubayın şehit olması nedeniyle Batman Valiliğinin Turizm Haftası nedeniyle düzenleyeceği konserlerin ertelediği açıklandı.





Dün (14 Nisan 2010) de akşam 17:00 sularında jandarmaya ait sivil minibüse yapılan saldırı sırasında 1 yüzbaşı ile 2 er yaralanmıştı.







Van'da polis aracı devrildi: 2 şehit









Bu arada Van'ın Başkale ilçesinde de polis aracının şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 4 polisten 2'si şehit oldu.







Başbakan'dan Genelkurmay Başkanı'na başsağlığı telgrafı







Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a gönderdiği telgrafta, üzüntülerini bildirdi ve yaralı askerler için acil şifalar diledi.







Yaralı askerler Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde







Çatışmada yaralanan askerler Hilmi Limon, Fatih Saygu, Turan Çelik ve Salih Sarıkaya, askeri helikopterle getirildikleri Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





Çatışmada, bir terörist ölü ele geçirilirken, şehit olan astsubayın Antalya'nın Gazipaşa ilçesi nüfusuna kayıtlı kıdemli üstçavuş Süleyman Gür olduğu kaydedildi.





Bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edilirken, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vahdettin Bereceli'nin operasyon bölgesine gittiği öğrenildi. Vali Ahmet Turhan da Jandarma Bölge Komutanlığı'na giderek, yetkililerden bilgi aldı.

