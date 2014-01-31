Batman'da diploma töreni

Peygamber Sevdalıları ve Kur'an Nesli Platformu'nun düzenlediği törende sadece gözleri gözükecek şekilde çarşaf giyen 144 genç kız, "alime" oldu.

Batman'ın yerel gazetelerinde bir diploma töreninden fotoğraf yayınlandı. Fotoğraf sosyal medyada tartışma konusu oldu. Peygamber Sevdalıları ve Kur'an Nesli Platformu'nun düzenlediği bir törende sadece gözleri gözükecek şekilde çarşaf giyen 144 genç kız, belge alarak "alime" oldu.

Batman'da bulunan Peygamber Sevdalıları ve Kur'an Nesli Platformu tarafından düzenlenen program çerçevesinde 4 yıldır Sarf, Nahiv, Tefsir, Hadis, Fıkıh gibi Arapça eğitim alan 144 genç kıza sertifika verildi.

Kıyafetleri dikkat çekti

Diploma alan kursiyerler sadece gözlerini açıkta bırakan siyah giysilerinin üzerine kenarları sim işli beyaz tülbentler attı. Kursiyerler birer plaket ile ödüllendirildi. Düğün salonunda yapılan töreni yalnızca kadınlar ve çocuklar izledi.

'Her eve bir alim' sloganıyla başlatılan eğitimde kızlar Arapça'nın yanı sıra İslami alandaki birçok konuda ders gördü.