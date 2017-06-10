T24 LogoT24 Logo
Gündem

Batman'da bombalı araçla gerçekleşen saldırıda yaralanan askerlerden biri şehit oldu

Saldırıda yaralanan 1'i asker 2 kişinin tedavisi sürüyor

10 Haziran 2017 03:49

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Bekirhan Belde Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla saldırı yapıldı. Saldırıda, yaralanan 2 askerden biri kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan 1'i asker 2 kişinin tedavisi sürüyor. Patlamanın etkisiyle karakolun bir kilometre çevresindeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Batman ile Kozluk ilçesi arasında bulunan kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Bekirhan beldesinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, saldırganlar tarafından Belde Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 

Araç, karakolun önünde, büyük bir gürültüyle infilak ederken, patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi gönderildi. 

Patlamada, yaralanan 2'si asker, 3 kişi ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Patlamada, karakolun önünde çukur oluşurken, yaklaşık bir kilometre çevresindeki ev ve iş yerlerinin de camları kırıldı.

Bölgede incelemeler sürüyor.

 

ETİKETLER

batmansaldırıaskerşehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24