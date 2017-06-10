Batman'da bombalı araçla gerçekleşen saldırıda yaralanan askerlerden biri şehit oldu

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Bekirhan Belde Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla saldırı yapıldı. Saldırıda, yaralanan 2 askerden biri kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan 1'i asker 2 kişinin tedavisi sürüyor. Patlamanın etkisiyle karakolun bir kilometre çevresindeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Batman ile Kozluk ilçesi arasında bulunan kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Bekirhan beldesinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, saldırganlar tarafından Belde Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.



Araç, karakolun önünde, büyük bir gürültüyle infilak ederken, patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi gönderildi.



Patlamada, yaralanan 2'si asker, 3 kişi ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Patlamada, karakolun önünde çukur oluşurken, yaklaşık bir kilometre çevresindeki ev ve iş yerlerinin de camları kırıldı.

Bölgede incelemeler sürüyor.