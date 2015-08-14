Batman'da bomba yüklü araç polis tarafından patlatıldı

Batman'da terk edilen ve içinde bomba olduğu belirlenen bir otomobil, bomba uzmanı ekipler tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Büyük bir gürültüyle infilak ettirilen otomobil paramparça olurken, patlamanın şiddetiyle çevredeki bazı binaların camları kırıldı.

Arif Arslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Batman’ın Diyarbakır çıkışında bulunan Yeni Şehirlerarası Otogar yakınlarında terk edilmiş şüpheli bir otomobil ihbarının yapılması üzerine, bölgeye bomba uzmanı polis ekipleri sevk edildi. Uzmanlar yaptıkları incelemede kapılar açık bulunan otomobilde bomba olduğunun belirlenmesi üzerine, bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edilerek, karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bombalı aracın çevresindeki tüm insanlar ve araçlar uzaklaştırıldıktan sonra geniş güvenlik önlemleri alındı. Aracın uzaktan kumanda ile patlatılması ihtimaline karşı frekans kesici Jammer’lar de devreye sokuldu.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bomba uzmanları otomobili kontrollü şekilde infilak ettirdi. Büyük bir gürültüyle patlayan otomobil alev topuna dönerken, parçaları çevredeki tarlalara saçıldı. Patlamanın şiddetiyle bölgede bulunan bazı ev ve işyerleri ile araçların camları kırıldı.

Bomba yüklü olduğu belirtilen araç imha edildikten sonra olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma yaptı. Daha sonra karayolu ulaşıma açılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.