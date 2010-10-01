-BATMAN'DA 9 DOKTOR TUTUKLANDI BATMAN (A.A) - 01.10.2010 - Batman'da ilaç yolsuzluğu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra, adliyeye sevk edilen 9 doktor tutuklandı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlerinin 2008 yılında yürüttüğü incelemenin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Batman'da gözaltına alınan 9 doktorun polisteki sorguları tamamlandı. Adli mercilere sevk edilen 9 doktorun tutuklanmasına karar verildi. Ankara, Van, Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ''kamu kurumunu zarara uğrattıkları'' iddiasıyla gözaltına alınan 36 kişiden 27'si emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.