Batman'da 6 köyde sokağa çıkma yasağı

Batman'ın Sason İlçesi'nin 6 köyünde, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Batman Valiliği, Sason İlçesi'ne bağlı 6 köyde, PKK'lılara yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Sason İlçesi Heybeli köyü, Umurlu Köyü, Acar Köyü, Cağlı Köyü, Balbaşı Köyü, Dereiçi köyleri bütün mahalle ve mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 24 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 17.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.