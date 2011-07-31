-BATMAN'DA 53 ÇOCUK ZEHİRLENDİ BATMAN (A.A) - 31.07.2011 - Batman'da, 75. Yıl Toplum Merkezinde tavuk eti yiyen 53 çocuk, zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl Toplum Merkezindeki etkinliklere katılan 53 çocuk, öğle yemeğinde tavuk eti yedi. Yemekten sonra şiddetli karın ağrısı ve bulantı belirtisi gösteren çocuklar, Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin Acil Servis doktorlarından uzman doktor Beşir Özdamar, çocukların zehirlenme belirtisiyle hastaneye getirildiğini ancak durumu ağır olan çocuk olmadığını söyledi. Özdamar, acil serviste ilk müdahaleleri yapılan 53 çocuğun tedbir amaçlı olarak bir süre kontrol altında tutulacaklarını bildirdi.