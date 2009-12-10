Batman'da 12 çocuk tutuklandı

T24 - Batman'daki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 59 kişiden 18 yaşın altında 12 kişi tutuklandı.



Kentteki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 59 kişiden 18 yaşından küçük 29 kişi, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde ifadelerinin alınmasından sonra adli mercilere sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 18 yaşından küçük 29 kişiden 12'si tutuklandı, 17'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Yaşları 18'in üzerinde olan 30 kişinin ise emniyet müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının devam ettiği, ifadelerinin ardından Adliye'ye sevk edileceği öğrenildi.



Batman'da aralarında DTP milletvekilleri Bengi Yıldız, Ayla Akat Ata ve Belediye Başkanı Nejdet Atalay'ın da bulunduğu bir grup, DTP il binası önünde basın açıklaması yapmış, açıklamanın ardından bazı göstericiler, polise taşlı saldırıda bulunmuştu. Gösterilerde toplam 59 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 29'nun 18 yaş altı olduğu bildirilmişti.

