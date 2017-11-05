Batman'da 1 kilo 60 gram eroin ele geçirildi

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan yol denetiminde \'Sarıkız\' isimli uyuşturucu arama köpeği ile birlikte bir araçta yapılan aramada 1 kilogram 60 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik planlı ve projeli çalışmaların yapıldığı belirtilerek, şöyle dedi:

\"Bu kapsamda ilimiz giriş ve çıkışlarında yapılan güvenlik kontrollerinde durdurulan bir aracın sürücüsü F.T. ile beraber yolculuk yapan Ş.A. ve Y.U. adlı kadınlar ile birlikte 2 çocuğun şüpheli hal ve hareketler sergilemesi üzerine bu aracın \'Sarıkız\' isimli uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramasında, araca gizlenmiş halde toplam ağırlığı 1 kilogram 60 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan F.T., Ş.A. ve Y.U. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.\"



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