-BATMAN TPAO'DAKİ PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIKIŞMASI BATMAN (A.A) - 17.02.2011 - Batman'ın Kozluk ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol üretim tesisinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü. Şelmo Petrol Sahası'ndaki TPAO ait petrol üretim tesisinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada tesiste çalışan 3 kişinin öldüğü bildirilirken, çıkan yangın TPAO, TÜPRAŞ Batman Bölge Müdürlüğü, Batman ve Kozluk belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. Tesislerde yeni patlama tehlikesine karşı önlem alınırken çok sayıda sağlık ekibi de olay yerine sevk edildi. Bu arada Batman Valisi Ahmet Turhan, patlamada 3 kişinin öldüğüne ilişkin bilgiler aldığını ifade ederek, ''Şimdi olay yerine gidiyorum. İlk bilgiye göre patlama gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiş'' dedi.