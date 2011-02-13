-BATMAN PETROLSPOR OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 13.02.2011 - Kahramanmaraş'ta, Batman Petrolspor kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulunuldu. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraşspor ile oynayacağı maç için kentte bulunan Batman Petrolspor kafilesini otelden 12 Şubat Stadına götüren otobüs, yolda 2 kişinin taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda otobüsün camları kırıldı, polis saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiyi yakaladı. Batman Petrolspor kafilesini taşıyan otobüs, futbolcu ve teknik kadroyu stada bıraktıktan sonra güvenlik için Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.