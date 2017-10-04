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Batman OSB'de patlama: 11 yaralı

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

04 Ekim 2017 19:35

Batman Organazi Sanayi Bölgesi'nde (OSB) izolasyon malzemeleri üreten bir atölyede meydana gelen patlamada, 2'si ağır, 11 kişi yaralandı. 

Beşiri ilçesine bağlı Örmegözü bölgesinde bulunan Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde izolasyon malzemeleri üreten bir atölyede, bugün saat 15.30 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamayla birlikte yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan 2'si ağır, 11 kişi Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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