T24 LogoT24 Logo
Gündem

Batman Havalimanı'na havanlı saldırı şüphelisi terörist 49 kilo C4 ile yakalandı

BATMAN, (DHA)- BATMAN Havalimanı'na 8 Şubat 2016 günü havan topu saldırısı düzenlediği iddia edilen PKK'lı terörist, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 49 kilo C4 tipi patlayıcıyla yakalandı

29 Kasım 2017 20:52

BATMAN, (DHA)- BATMAN Havalimanı\'na 8 Şubat 2016 günü havan topu saldırısı düzenlediği iddia edilen PKK\'lı terörist, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 49 kilo C4 tipi patlayıcıyla yakalandı.
Batman Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 Kasım 2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonda, 8 Şubat 2016 tarihinde Batman Havalimanı’na yapılan havan topu saldırısı olayını gerçekleştiren şahıslardan biri yakalanarak tutuklanmıştır. Söz konusu şahsın adresinde yapılan aramada; toplam 49 kilo C4 tipi patlayıcı madde, 1 seyyar dipçikli kaleşnikof silah, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, dijital malzeme ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Ayrıca şahsın yakalanması akabinde yürütülen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BATMAN DHA BATMAN HavalimanıPKKC4Batman ValiliğiEmniyet MüdürlüğüKasımPKKKCKBatman HavalimanınaSözYakalananAyrıcaGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24