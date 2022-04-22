Batman'da ABD'li turistlerin aracı soyuldu

Batman'da Amerikalı turistlerin aracının camını kırarak fotoğraf makineleri, ziynet eşyası ve paralarını çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bağlı Kozlu Köyü'ne minibüsleriyle gelen Amerikalı turistler Austin Ryan Lesher ve Jessica Skye Graham, kamp için hazırlık yapmak üzere araçlarından indi.

Bir süre gezindikten sonra araçlarının yanına gelen turistler, aracın camının kırık olduğunu; fotoğraf makineleri ile bir miktar takı ve 2 bin 25 TL'lerin olmadığını gördü. Çevredekilerin yardımıyla durum jandarmaya bildirildi. DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma, bölgeye yakın yerde bulunan çobanların ifadeleri üzerine tespit ettikleri şüpheliler R.D. ve F.D'yi çaldıkları malzemelerle yakalayarak gözaltına aldı.

Çalınan malzemeler turistlere teslim edilirken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.