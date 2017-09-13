Batman Belediye Başkan Vekili: Gençler artık taş atmayacak, spor yapacak

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, makamında kabul ettiği başarılı sporcuları ödüllendirerek, \"Artık Batman\'da çocukların, gençlerin terörün etkisinde kaldığı, sokaklarda taş attığı devir kapanmıştır. O defteri hep birlikte kapattık. Bundan sonra tüm gençlerimizi onlara yaraşır, hakettiği, yakışır sosyal faaliyetlerde göreceğiz\" dedi.

Ferdi alanda başarılı sporcuları makamında ağırlayarak ödüllendiren Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, burada yaptığı konuşmada, artık sokaklarda taş atma devrinin kapandığını söyledi. Çocuk ve gençlerin artık terörün etkisinden kurtulduğunu belirten Aksoy, \"Artık Batman\'da çocukların, gençlerin terörün etkisinde kaldığı, sokaklarda taş atığı devir kapanmıştır. O defteri hep birlikte kapattık. Bunu belediyemizle, valiliğimizle, kamuoyu ile kapattık. Bundan sonra tüm gençlerimizi onlara yaraşır, hak ettiği, yakışır sosyal faaliyetlerde göreceğiz. Spora çok önem veriyoruz. Bu konuda desteğimiz, katkımız ve çalışmalarımız artarak devam edecek. Bir tarafta spor tesisleri onların kapasitesi ve niteliklerini süratle artırırken, diğer tarafta belediye bünyesinde ve kendi mahallerinde okullarında spor yapan gençlerimizin artmasını hedefliyoruz\" dedi.

18 BRANŞTA 4 BİN 825 ÇOCUK SPORCU

Başkan Vekili Aksoy, belediye bünyesinde 18 branşta 4 bin 825 çocuk sporcu olduğunu, göreve başladığı günden itibaren sportif ve kültürel etkinliklere ağırlık verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Göreve geldiğimizden beri sportif ve kültürel etkinliklere ağırlık verdik. Her zaman söylüyorum, artık çocuklarımız sporla iç içe olmak zorunda. Kaliteli yaşamak zorunda bu temelde sporun tabana yayılmasını ve gençlerimizin gençlerimiz daha geniş kapsamlı ve hedefler, diğer yandan branşlarında başarılı sporcularularımız ferdi sporcuları da kulümümüzün şemsiyeyis altına aldık. Yine ekonomik durumu iyi olmayan sporcularının da eğitim de desteklemeyi planlıyoruz. Bu çalışmalarımız kısa sürede başlamasına rağmen önemli mesafeler katettik. Hentbol erkek takımımız birinci ligde mücadele ediyor. Yine gurur duyduğumuz ferdi sporcularımız var. Örneğin, Zehra bayan milli futbol takımına seçildi, bu ay içerisinde milli takımına gidecek. Mazlum Arığ ise Tayland boksu braşında milli takımına seçilde, önümüzdeki ay Fransa\'ya gidecek. Yusuf Oğul kardeşimiz ise, hakikaten hem duygulandırıyor, hem de onurlandırıyor. Kazada kollarını kaybetmiş ve bir ayağını kaybetmiş, bizim yüzme takımımızda, bunlar bir yandan kendileri için bir şeyler yaparken diğer taraftan diğer gençlerimiz için de örnek oluyor.\"



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