'Batıyor' iddialarına Fi yapı'dan cevap

T24- Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, 2011 yılına kadar yapmayı taahhüt ettikleri projelerin betonunun tamamını, demirinin ise yüzde 40'ını aldıklarını belirterek "Tüm risklerimizi sıfırladık" diye konuştu.

Sabah gazetesinin haberine göre,Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, kısa zamanda büyümesi ve hızla yeni konut projelerine başlaması nedeniyle kendisi hakkında piyasada dolaşan "Yakında batar" söylentilerine ilginç yanıtlar verdi. İnan "2011'e kadar yapacağımızı açıkladığımız projelerin betonunun tamamını demirinin de yüzde 40'ını satın aldık. Piyasalar çok iyi de gitse kötü de gitse tüm projeler bu haliyle bitecek durumda hazır. Projelerle ilgili tüm riskleri ortadan kaldırdık. Kimseyi ortada bırakmayız" diye konuştu.



İnan, 2011 yılına kadar başka hiç bir yeni projeye girmeyeğini açıklamış bu da 'çok hızlı büyüyor' söylentilere neden olmuştu. İnan, "Bu açıklamayı bizden daire alanları rahatlatmak için yaptık. Halen 7 bin 7 konutun inşaası devam ediyor. 2011'e kadar başka projeye başlarsam insanlar 'bu adam nereye gidiyor' diye panik olurlardı. Şu an proje takvimimizin çok önündeyiz. Ancak yatırımcılarımızı korkutmamak için 2011'e kadar başka proje yapmayacağım" dedi. İnan "Programın çok önündeyiz. FiSide projesindeki ilk 2 bin daireyi satmış durumdayız. Parayla ilgili endişemiz kalmadı" diye konuştu.

Pasaportum bile yok

İnan, şirketle ilgili "Paraları toplayıp kaçacaklar" iddialarına ise "Bunun için önce bir pasaportumun olması gerekir. Daha bir pasaportum bile yok. Kaçacak bir yerim yok" yanıtını verdi. Bu yıl 250 milyon TL'lik arsa alımı yapmayı planladıklarını da vurgulayan İnan, tamamlandığında, ellerinde 1 milyar TL proje değerine sahip konut olacağını kaydetti. İnan, hiçbir projesinde neden banka kredisi kullanmadığını ise "Kredi sözleşmelerinde 'Bankanın krediyi istediği zaman geri çağırabileceği' maddesi yer alıyor. Bunu kredi sözleşmesinden çıkarabilecek banka olursa kredi kullanırım. Gayrimenkullerim üzerinde 1 TL bile ipotek yok" diyerek yanıtladı.

Kat karşılığı çalışmam

Konut yaparken bazı riskli noktalar olduğunu belirten İnan, "Kat karşılığı alırsanız daire sattığınız insanları mağdur etme riskiniz fazla. Biz kat karşılığı yapmıyoruz. Yaparsak da kendimize ait bölümdeki tapuları aldıktan sonra satışa başlıyoruz" dedi. İnan, bir başka riskin ise bankaların kredileri geri çağırması olduğunu belirterek kredi kullanmayı da tercih etmediğini söyledi. İnan ayrıca inşaat sektöründen kazandığını başka bir sektöre yatırmayacağını da belirterek "Bu şekilde tüm risklerimizi minimuma indiriyoruz" diye konuştu.

Tuzla 3'te 1 kişiye birden fazla daire satmam

270 konutluk Fi Yaka Tuzla 3 projesinde 15 Mart'ta daire parasını peşin verene 2011'de teslimat sırasında yüzde 25 prim garantisi vereceklerini söyleyen İnan "Anahtar mı para mı diye soracağız. Kimsenin daireyi geri vereceğini düşünmüyoruz" dedi. İnan, projede bir kişinin birden fazla daire alamayacağını söyleyerek "Burada 270 yatırımcının bizi tanımasını istiyoruz. Birkaç spekülatör için daire yapmıyoruz" dedi. İnan, Tuzla 4'te ise % 10 peşinat alıp kalanı teslimatta alacaklarını söyledi.

Otobüsle 81 ili gezerek talep toplayacak

İnan, 81 ilde yatırım yapmak istediklerini söyleyerek "Bir otobüs satın aldık. 2010 yılı boyunca 81 ili gezerek bu illerdeki talebi gözlemleyeceğiz. Buradan çıkan sonuçlara göre ise 2010 sonunda açıklaması planladığımız 25 binlik konutluk hedefini hangi şehirlerde gerçekleştirebileceğimizi belirleyeceğiz" dedi. İnan, İstanbul'la sınırlı kalmak istemediklerini söyledi.