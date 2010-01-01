Batı'yı lodos vurdu!

T24 - Batı bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli lodos fırtınası etkili oluyor. İstanbul'da İDO'nun bazı seferleri lodos nedeniyle iptal edildi. Lodos, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Bursa'da iki katlı bir evin sac ve profilden yapılı yaklaşık 80 metre kare büyüklüğündeki çatısı uçtu.



Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, Kartal-Yalova, Kabataş-Adalar-Bostancı hatlarındaki deniz otobüsü seferleri, şiddetli lodos nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Ayrıca Bostancı-Adalar ve Kabataş-Adalar hatlarında da vapur seferleri yapılamıyor.



Kocaeli ile Yalova arasındaki Eskihisar-Topçular feribot seferleri de, fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu. Seferler, saat 12.00'den bu yana yapılamıyor.



İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos hava trafiğini de olumsuz etkiledi.



Yılbaşı ertesi olması sebebiyle uçak seferlerinin azlığı dikkat çekti. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na lodosa karşı Sefaköy yönünden inen bazı uçaklar güç anlar yaşadı. Uçakların piste teker koymadan önce yalpaladıkları, dengede durmakta zorlandıkları görüldü.



Çanakkale



Çanakkale'de etkili olan lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan kuvvetli lodos nedeniyle Gökçeada-Kabatepe, Lapseki-Gelibolu, Bozcaada-Geyikli arasındaki araba vapuru ile Çanakkale-Gökçeada deniz otobüsü seferleri geçici olarak durduruldu.



Çanakkale ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, etkili rüzgar nedeniyle seferlerin iptal edildiğini belirtti.



Yetkililer, boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat seferinin ise şu an için normal olarak sürdürüldüğünü, lodosun şiddetinin akşam saatlerinde 110 kilometreye ulaşmasının beklendiğini kaydetti.



İzmir



İzmir'de şiddetli lodos nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle Bostanlı-Üçkuyular hattı arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Vapur seferlerine yarın başlanacağı kaydedildi.



Bursa



Bursa'da etkili olan şiddetli lodos, yaşamı olumsuz etkiliyor. AA muhabirinin meteoroloji istasyonu yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kentte dün geceden itibaren etkisini gösteren ve saatteki hızı 65 kilometreye kadar ulaşan fırtına şeklindeki lodosun, yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.



Meteoroloji yetkilileri, yarın öğleden sonra lodosun yerini yağışın alacağını, yağışların da pazartesi gününe kadar aralıklarla, pazartesi günü ise karla karışık olmasının beklendiğini belirttiler.



Bu arada, lodos nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin sac ve profilden yapılı yaklaşık 80 metre kare büyüklüğündeki çatısı uçtu.



Eve yaklaşık 100 metre mesafede bulunan 8 katlı apartmana ve sokaktaki elektrik direklerine çarpan çatı, daha sonra Necati Gençer'e ait park halindeki 16 LP 180 plakalı ticari aracın üzerine düştü.



Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, apartmanda, elektrik direklerinde ve ticari araçta hasar meydana gelirken, Kanalboyu Caddesi kısa süreli araç trafiğine kapandı.



Vatandaşlar, çatının düşmesi sırasında yoldan kimsenin geçmemesinin şans olduğunu, aksi durumda büyük bir felaketin yaşanabileceğini söylediler.