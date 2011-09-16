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Spor

Batista Maradona'ya dava açıyor BUENOS AİRES (A.A)

16 Eylül 2011 17:17

-Batista Maradona'ya dava açıyor BUENOS AİRES (A.A) - 16.09.2011 - Arjantin Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Sergio Batista, kendisinden önce milli takımın başında bulunan Diego Maradona hakkında dava açacağını söyledi. Batista, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kendisini, bazı oyuncuları menajerlerinden aldığı rüşvet karşılığında milli takıma almakla suçlayan Maradona'nın iddialarını yalanladı. Maradona'ya kızgın olduğunu söyleyen Sergio Batista, ''Bu iddialar asılsız, bunlar için mahkemeye başvuracağım. Hiçbir zaman menajerlerden rüşvet almadım. Maradona'yı tanırım, onunla çok şey yaşadık, bu nedenle söyledikleri acı verici'' dedi. Maradona, TyC Sports televizyonuna yaptığı açıklamada, menajer Carlos Mac Allister'ın kendisine bazı oyuncuları takıma alması için rüşvet teklif ettiğini söylemişti. Maradona, Mac Allister'ın daha önce Batista ve yardımcısı Jose Luis Brown'a rüşvet verdiğini ileri sürerek, ''Biz milli takımın başına geçtiğimizde rüşvet sona erdi'' demişti. 

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