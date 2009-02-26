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Ekonomi

BAT'ın kârı 2008’de yüzde 15 arttı

British American Tobacco'nun (BAT) karı, Türkiye ve Danimarka'daki satın almaların etkisiyle geçen yıl yüzde 15 arttı.

26 Şubat 2009 02:00

British American Tobacco'nun (BAT) karı, Türkiye ve Danimarka'daki satın almaların etkisiyle geçen yıl yüzde 15 arttı.

BAT'dan yapılan açıklamada, 2007 yılında 2,13 milyar İngiliz sterlini olan şirketin karının, geçen yıl 2,47 milyar İngiliz sterlinine (3,5 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

Şirketin gelirleri ise 2008'de yüzde 21 artarak 12,1 milyar İngiliz sterlini oldu.

Şirketin toplam satışları yüzde 4 artarken, bu artışın dörtte üçü Tekel'in ve Danimarka firması Skandinavisk Tobakskompagni'nin satın alınmasından kaynaklandı.

BAT, Tekel'i 866 milyon İngiliz sterlinine, Danimarka firmasını da nakit ve hisse olarak 2,05 milyar İngiliz sterlinine satın almıştı.

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