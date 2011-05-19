'Batılılar bulutları engelleyerek İran'da kuraklığa neden olmak istiyor'

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Batı ülkelerine dair ilginç bir iddia ortaya attı. Ahmedinejad, Batılı devletlerin aralarında İran'ın da bulunduğu bir çok ülkenin bulutlarını engelleyerek kuraklığa neden olduklarını ileri sürdü.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Batı ülkelerin İran'ın da aralarında bulunduğu dünyadaki belirli ülkelerde kuraklık yaratmayı hedeflediğini ileri sürdü.İran'ın orta kesiminde yer alan Merkezi eyaletinde, bir baraj açılışı töreninde konuşan Ahmedinejad, aralarında İran'ın da bulunduğu bazı ülkelere doğru gelen bulutların geçen yıl Avrupa'da engellendiğini iddia etti.



Ahmedinejad, "Geçen yıl Avrupalılar sahip oldukları özel teknoloji ile yağışlı bulutları boşaltarak aralarında İran'ın da bulunduğu bölge ülkelerine ulaşmasını engelledi. Bulutlar, batıdan doğuya doğru hareket ettiğinden bu işlem sonucu İran'da yağış yağmadı" dedi. İran'ın bazı bölgelerinde geçen yıl ağır kuraklık yaşanmıştı.



IRNA haber ajansına göre, Türkiye ve İran'dan başlayarak Doğu Asya'ya kadar uzanan bölgede önümüzdeki 30 yıl içinde kuraklık olacağını bildiren adını vermediği "Batılı bir politikacı"nın sözlerini hatırlatan İran Cumhurbaşkanı, "Bu makaleyi yazan Batılı politikacı, su konusunda uzman biri değildi. Bu da makalenin bilimsel çalışma olmadığını ve tasarlanmış bir öngörü ve plan olduğunu gösteriyor" diye konuştu.



Avrupalı ülkelerin bu yöntemle bölge ülkeleri içinde çatışma yaratmayı hedeflediğini ifade eden Ahmedinejad, konuyu yasal yollarla takip edeceklerini söyledi.







