Batılı güçler, Libya'da geçici hükümeti tanımaya devam edeceklerini duyurdu; seçimler için yeni tarih belirlenmesini istedi

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Batı ülkeleri, ülkedeki seçimlerin ertelenmesinin ardından geçici hükümeti tanımaya devam edeceklerini belirtti ancak en kısa süre içinde seçim için tarih belirlenmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler destekli barış süreci kapsamında göreve getirilen Ulusal Birlik Hükümeti'nin kaderi, seçimlerin ertelenmesinin ardından bir tartışma konusu haline gelmişti.

Libya parlamentosu bu hafta, cuma günü yapılması planlanan seçimin gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu. Ulusal Birlik Hükümeti'nin bu cuma itibariyle görev süresinin resmi olarak dolması, tanınırlık konusunda tartışma yarattı.

ABD, Almanya, Britanya, Fransa ve İtalya, Ulusal Birlik Hükümeti'nin görevde kalmasını desteklediklerini belirtti.

Batılı güçler yaptıkları açıklamada geçen ay varılan anlaşmanın seçim sonuçları belli olana kadar güç transferi yapılamayacağını belirttiğini ifade etti.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini tavsiye etmişti.