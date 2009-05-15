Batık Ro-Ro gemisinden ilk parçalar çıkarıldı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde liman çıkışında batan Hayat-N adlı Ro-Ro gemisinin parça parça çıkarılması işlemine başladı. Yüzdürülemeyeceğinin anlaşılması sonucu, batıkta bulunan 40 kamyonun çıkarılması, için gemi gövdesinde bulunan geniş bir parça çıkartıldı.



Bandırma limanı çıkışında 14 Eylül 2008 tarihinde gece saat 23.00'te yanlış yükleme sonucu batan Hayat-N adlı 8550 grostonluk Ro-Ro gemisinin yüzdürülemeyeceği anlaşılınca, gövde kısmında bulunan ilk büyük parça balık adamlar tarafından çıkartıldı. Alınan parçanın oluşturduğu boşluktan, çıkartılamayan 40 kamyonun tahliyesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Ro Ro'daki çalışmaların hızlı ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için gece mesaisi yapılacağını belirten yetkililer, gövde üzerinde yeni parçaların da alınabileceğini açıkladı.



4 kişinin cesetlerinin bulunduğu kazada, kamyonların çıkarılması sırasında halen kayıp olan 5'inci kişi olan Yahya Özoğlu'nun da cesedine ulaşılması bekleniyor.

