Batı'dan İran'da yatırım çağrısı

Dört Batı ülkesi ve Avrupa Birliği, yaptırımların kaldırıldığı

İran'da yatırım yapılması için çağrıda bulundu. ABD, Almanya,

Fransa ve Büyük Britanya'nın dışişleri bakanları ile AB Dış

İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin buluşmasının

ardından yapılan ortak açıklamada, yatırımcılara İran ile iş

bağlantısı kurma imkanlarının araştırılması ve fırsatların

değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada İran'dan yatırım şartlarının

iyileştirilmesi ve kara

para aklama ile terörün finansmanıyla ilgili uluslararası

standartlara uyulması istendi.

Dışişleri bakanlarının açıklamasında İran ile nükleer anlaşmaya

varılıp dört ay önce yaptırımların kaldırılmasının özel sektöre

geniş imkanlar yarattığı belirtildi. ABD'nin İran'a uyguladığı

yaptırımların kısmen yürürlükte kakması

nedeniyle bankalar ve

özel şirketler İran ile iş bağlantısı kurmakta tereddüt ediyor.

Bir buçuk yıllık yoğun müzakerelerin ardından İran ile BM

Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya arasında varılan

anlaşma, İran'ın nükleer tesislerini denetime açıp atom bombası

geliştirmemeyi taahhüt etmesi karşılığında ülkenin izolasyondan

kurtarılmasını ve yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.