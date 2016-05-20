Batı'dan İran'da yatırım çağrısı

Dört Batı ülkesi ve Avrupa Birliği, yaptırımların kaldırıldığı
İran'da yatırım yapılması için çağrıda bulundu. ABD, Almanya,
Fransa ve Büyük Britanya'nın dışişleri bakanları ile AB Dış
İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin buluşmasının
ardından yapılan ortak açıklamada, yatırımcılara İran ile iş
bağlantısı kurma imkanlarının araştırılması ve fırsatların
değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu.
Açıklamada İran'dan yatırım şartlarının
iyileştirilmesi ve kara
para aklama ile terörün finansmanıyla ilgili uluslararası
standartlara uyulması istendi.
Dışişleri bakanlarının açıklamasında İran ile nükleer anlaşmaya
varılıp dört ay önce yaptırımların kaldırılmasının özel sektöre
geniş imkanlar yarattığı belirtildi. ABD'nin İran'a uyguladığı
yaptırımların kısmen yürürlükte kakması
nedeniyle bankalar ve
özel şirketler İran ile iş bağlantısı kurmakta tereddüt ediyor.
Bir buçuk yıllık yoğun müzakerelerin ardından İran ile BM
Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya arasında varılan
anlaşma, İran'ın nükleer tesislerini denetime açıp atom bombası
geliştirmemeyi taahhüt etmesi karşılığında ülkenin izolasyondan
kurtarılmasını ve yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.