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Yaşam

Sıcaklıklar düşüyor, batıdan doğuya kadar yağmur var

Trakya'da bugün başlayan sağanağın, Marmara, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de etkili olması bekleniyor

06 Kasım 2013 13:47

Trakya’dan bugünden itibaren başlayan sağanak yağış, yurdun çoğu bölgesinde etkili olacak. Yağmur nedeniyle hava da serinleyecek.

Trakya'da bugün başlayan sağanak yağmur, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de etkili olacak. Yağışın daha sonra doğuya kayarak etkili olması bekleniyor.

Marmara'nın ardından, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon gibi batı ve orta Karadeniz kentleri, Akdeniz'de Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevresi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde yer alan Elazığ, Erzincan, Tunceli, Malatya çevresi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevresinde sağanak bekleniyor.

Sağanak yağış nedeniyle hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 2-3 derece düşecek.

Yağışın, 8 Kasım Cuma günü, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda etkili olacağı tahmin ediliyor.

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