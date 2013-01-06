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Yaşam

Batıdan doğuya her yerde kar yağacak

Türkiye, Karadeniz ve Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor

06 Ocak 2013 13:55

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Türkiye'de etkili olmaya başladı. Pazartesi-Çarşamba arası yurdun genelinde kar yağışları görülecek. İstanbul'da bu akşam başlayacak kar Salı'ya kadar devam edecek.

Türkiye, Karadeniz ve Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor.

Soğuk hava dalgası Trakya'dan giriş yaptı. Kar yağışı, aralıklı olarak yaklaşık 4 gün devam edecek. Bugün poyraz da kuvvetli olacağından hissedilen sıcaklık 0 ve altında olacak.

İç Anadolu'da da hızla soğumayla birlikte yağışlar kara dönecek. Kar daha çok Yozgat ve Sivas çevrelerini etkileyecek. Sıcaklıklar 1-2 dereceye iniyor.

Güneydoğu'ya sulu kar, Diyarbakır'a ise kar yağacak. Doğu Anadolu'ya yoğun kar yağışı yarın bekleniyor.


İstanbul'da kar akşam başlıyor


İstanbul, bu akşam saatlerinden itibaren karlı havanın etkisi altına girecek. Kar yağışı, yarın ve Salı günleri etkili olacak. En kuvvetli kar yağışı ise yarın akşam saatlerinde görülecek.

Hava sıcaklığı bugün 1-3, yarın 0-3, Salı eksi 1-2 derece olacak.

Yetkililer, hava sıcaklığının eksi 1 derecenin altına düşmesi beklenen İstanbul için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

İstanbul'da iki hafta önce aniden bastıran kar hayatı felç etmişti. Yetkililer bu kez erkenden önlem almış durumda.

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