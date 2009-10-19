Batıda para bitti, servet doğuya kayıyor

İngiliz bankası Standard Chartered'ın toptan bankacılık CEO'su Mike Rees, dünyada kökten bir servet kayması yaşandığını belirterek, 'Batıda para kalmadı. Yabancı sermaye doğudan çekilebilir' dedi.



İngiliz bankası Standard Chartered'ın (SCB) toptan bankacılık CEO'su Mike Rees, batıda para kalmadığını belirterek, "Yabancı sermaye doğuda aranmalı" dedi. Önümüzdeki onyıllar içinde "doğunun baskın, batının ise tali" hale geleceğini öne süren Rees; Çin, Hindistan ve Ortadoğu'dan dünyanın geri kalan bölgelerine ciddi bir sermaye akışı olduğunu belirterek, "Türkiye de doğuya bakmalı. Son yıllarda büyük altyapı yatırımlarının nereden geldiğine bir göz atın. Bu, sürdürülebilir bir eğilim haline geldi. Türkiye'nin asıl pazarı batı, ama batıda para yok," dedi.



Hükümetin İstanbul'u bir "uluslararası finans merkezi" yapma planını değerlendiren Rees, finans merkezi olmanın ticaret merkezi olmayla bağlantılı olduğuna dikkat çekti. İstanbul'un "once bir lojistik ve ticaret merkezi" olarak kendisini yeniden inşa etmesini tavsiye eden Rees, finans konusunun daha sonra kendiliğinden geleceğini kaydetti.



Banka almak istiyor



Asya, Afrika ve Ortadoğu'da ciddi yatırımları olan SCB'nin, halen Ethem Tuncel liderliğinde temsilcilik olarak çalıştığı Türkiye'de banka satın alma konusunda fırsat kolladığını belirten Rees, ama henüz somut bir şey göremediğini vurguladı. Rees, alternatif bir strateji olarak temsilciliklerini normal bir şube haline getirmek istediklerini, bu konuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) lisans beklediklerini kaydetti. Geçmişte Oyakbank ve Denizbank'a talip olduklarını hatırlatan Rees, "Ama fiyatlar şişirilmişti. Diğerleri, esas olarak yükselen bir pazarda, Avrupa fiyatları veriyorlardı. Bu oyuna katılmadık" dedi. Rees, "SCB, Türkiye'nin doğuya bakmasına yardımcı olacaktır. Ve başka hiçbir Avrupa bankası bunu yapamaz," diye konuştu.

Türk kamuoyu Standard Chartered'ı pek bilmese de, Türk bankalarının kendilerini iyi tanıdğını belirten Rees, "Asya krizi boyunca, Türk bankalarının zor zamanlarında hep yanlarında olduk. Onlarla olan limitlerimizi hiç kesmedik" dedi.



Öte yandan Rees, küresel krizin finans devlerini tek tek vurduğu 2008'de vergi öncesi kârını 4.8 milyar dolara çıkaran SCB'nin başarısını iki unsura bağlıyor: Bankacılığın temellerine sıkıcı bir biçimde bağlılık ve dünyadaki küresel servet kayışını öngörebilmek. Standard Chartered (SCB), merkezi Londra'da olmasına rağmen Batı'da sokaktaki adamın bilmediği bir banka, ancak hedef pazarları olan Asya, Afrika ve Ortadoğu'da 150 yıla yaklaşan bir geçmişe sahip.



Küresel ekonomi yerel finans



"Yükselen pazarlar" ifadesinin "Batıda oturup doğuya bakanlar tarafından" icat edildiğini söyleyen Rees, küresel krizin, "ekonomik gücün batıdan doğuya kaymakta olduğunun bir işareti" olduğunu dile getirdi. Rees, SCB'nin son 10 yılda yürüttüğü çalışmaların bu perspektiften yola çıktığını vurguladı. SCB'nin istikrarlı bir biçimde artan vergi öncesi kârı, 2008'de 4.8 milyar dolar, 2009'un ilk yarısında 2.8 milyar dolara ulaşmış bulunuyor.



Küresel krizin sebeplerine değinen Rees, en önemli sorunun "giderek küreselleşen bir ekonomiye rağmen, giderek yerelleşen bir finansal sektör" olduğu kanısında. "Krizle birlikte bankaların ortağı haline gelen devletler, onları ulusal ekonomiye yoğunlaşmaya zorluyor," diyen Rees, "Bu nedenle, kısa vadeli ticaret finansmanı ve uluslararası şirketlerin uluslararası sermayeye erişimi gibi konularda sıkıntılar yaşanıyor" diye konuştu.



İngiliz bankası Standard Chartered'ın toptan bankacılık CEO'su Mike Rees, dünyada kökten bir servet kayması yaşandığını belirterek, "Batıda para kalma...



