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Yaşam

Batıda fırtına uyarısı

Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiği ve etkisini kısa süreli fırtına şeklinde göstereceği bildirildi.

03 Şubat 2009 02:00

Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiği, etkisini kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde göstereceği belirtilerek, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıya göre, halen batı kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette esen rüzgarın; akşam saatlerinde Ege, Marmara, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

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