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Dünya

Batı yerkürenin en büyük kasırgası Patricia Meksika yolunda

Yetkililer, kasırganın boyu 11 metreyi geçecek dalgalar yaratabileceği uyarısında bulundu

24 Ekim 2015 02:21

Meksika’da, rüzgar hızı 325 kilometreye ulaşan Patricia kasırgası nedeniyle Büyük Okyanus kıyılarındaki bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi. En üst seviye kabul edilen beşinci kategorideki Patricia’nın, Batı yarıkürede kayıtlara geçen en şiddetli kasırga olduğu belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, bugün Meksika’nın Manzanillo kentinde karaya ulaşması beklenen kasırganın büyük yıkıma yol açmasından endişe ediliyor. Yetkililer, kasırganın boyu 11 metreyi geçecek dalgalar yaratabileceği ve su baskınları yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kasırgayla birlikte şiddetli yağış da bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Meteoroloji Dairesi, Patricia’nın gücünün iki yıl önce Filipinler’de 7300’den fazla kişinin ölümüne ya da kaybolmasına yol açan Haiyan tayfununkine eşit olduğunu açıkladı.

Yaklaşan kasırga nedeniyle sahil şeridindeki bir çok kasabada okullar tatil edildi, halk yiyecek stoklamaya başladı.

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