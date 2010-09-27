-BATI ŞERİA'DA BULDOZERLER ÇALIŞIYOR TEL AVİV (A.A) - 27.09.2010 - Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yeri inşaatlarına uygulanan on aylık moratoryumun süresi dolar dolmaz, buldozerler çalışmaya başladı. Batı Şeria'daki büyük Filistin kentleri Nablus, Ramallah ve El Halil yakınlarındaki yerleşimlerde araziler, inşaat makinaları ve ekipleri ile doldu. İsrail'in Kanal 2 televizyonu, en az 8 yerleşimde inşaat çalışmalarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Nablus yakınlarındaki, 1978'de kurulan 17 bine yakın nüfuslu ve Batı Şeria'nın dördüncü büyük Yahudi yerleşimi Ariel kentinin doğusunda, sabah saatleriyle birlikte planlanan yaklaşık 50 birimlik yeni mahallenin yapımı için arazi düzenleme çalışmalarına geçildiği bildirildi. Söz konusu mahallenin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Yahudi yerleşimlerini boşalttığı 2005 yılında, Netzarim yerleşiminden ayrılan aileler için planlandığı belirtiliyor. Netzarim yerleşiminden ayrılan aileler, o tarihten bu yana inşaatın bulunduğu alanı çevreleyen tepelerde, karavanlar içinde yaşıyor. Guş Etzion Bölge Konseyi Başkanı Şaul Goldstein, Ordu radyosuna yaptığı açıklamada, içinde bulunulan Sukot (Çardak) bayramı nedeniyle inşaat çalışmalarının yavaş başladığını belirtirken, "Bu nedenle bu hafta çok hızlı ilerleyemeyeceğiz" dedi. Batı Şeria'nın kuzeyinde, yerleşim faaliyetlerini gözlemlemekle görevli Filistinli yetkili Ghassan Douglas, Nablus yakınındaki Filistin köyü Kasra'nın çevresinde yerleşimcilerinin karavanlarına son 48 saat içinde dört yeni karavanın eklendiğini, bir başka Yahudi yerleşimi Yitzhar'da, Nablus'un güney topraklarını da içine alacak şekilde, arazilerde buldozerlerin çalışmaya başladıklarını söyledi. İsrail radyosu da Ramallah yakınındaki Adam yerleşiminde, yerleşimcilerin 30 yeni ev inşa etmek için buldozerlerle çalışmaya başladıklarını duyurdu.