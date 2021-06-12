Batı Şeria'daki protestolar sırasında İsrail askerleri 15 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü

T24 Dış Haberler

İsrailli askerler, cuma günü işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli genci vurarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 15 yaşındaki Muhammed Hamayel, Nablus yakınlarında yasa dışı bir İsrail yerleşim alanı kurulmasına karşı yapılan protestolar sırasında öldürüldü.

İsrail ordusu "bir isyan çıktığını" ve askerlerinin hayatının tehlikede olduğunu söyledi.

Olay, İsrail ve Hamas arasında 11 gün süren, Gazze'de 256 ve İsrail'de 13 kişinin öldüğü çatışmalardan birkaç hafta sonra meydana geldi.

Muhammed Hamayel cuma günü öldükten 6 saat sonra gömüldü. Protestoya İsrail ordusunun yaptığı müdahale sonucu 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Reuters'a konuşan bir İsrail ordu sözcüsü, "İsyancılar tekerlek yaktı, askerlere doğru taş attı ve havai fişekler ateşledi. Onların hayatını tehlikeye attı. Askerler isyanı dağıtmak için onlara doğru ateş açtı" dedi.