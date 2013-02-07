Batı sağanağın, Doğu karın etkisinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte, yurdun iç, doğu kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikliğin olmayacağı, tahmin ediliyor.

RÜZGÂR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege ve zamanla Batı Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 km/saat), Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel , su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege ve zamanla Batı Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 km/saat), Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmeleri) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE SİS UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte, yurdun iç, doğu kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeni ile muhtemel çığ tehlikesi ve sıcaklık artışına bağlı olarak kar erimeleri sonucunda oluşabilecek su baskınlarına karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına, bölge genelinde kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 15

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

SAKARYA Parçalı, zamanla çok bulutlu 20

TEKİRDAĞ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren bölgenin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14

AYDIN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 16

İZMİR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 15

UŞAK Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; zamanla Batı Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; zamanla günetli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. 17

İSKENDERUN Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

K.MARAŞ Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA Parçalı ve çok bulutlu 15

ESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu 15

KAYSERİ Parçalı ve çok bulutlu 13

SİVAS Parçalı ve çok bulutlu 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU Parçalı ve az bulutlu 15

KARABÜK Parçalı ve az bulutlu 19

KASTAMONU Parçalı ve az bulutlu 14

ZONGULDAK Parçalı ve az bulutlu 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusu çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksekleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Orta Karadeniz'de yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine ve sıcaklık artışına bağlı olarak kar erimeleri sonucunda oluşabilecek su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAYBURT Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

GİRESUN Parçalı ve çok bulutlu 22

SAMSUN Parçalı ve az bulutlu 21

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu 22

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge geneli ile zamanla bölgenin güneydoğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeniyle muhtemel çığ tehlikesine ve sıcaklık artışına bağlı olarak kar erimeleri sonucunda oluşabilecek su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ERZİNCAN Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. -3

TUNCELİ Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

VAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

BATMAN Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

DİYARBAKIR Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10