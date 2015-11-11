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Dünya
Deutsche Welle

Batı Rusya'nın Suriye planına karşı

Batı ülkeleri, Rusya'nın Suriye'ye ilişkin 8 maddelik planına karşı çıktı. Planın tartışmalı noktası ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceği.

11 Kasım 2015 23:41


İngiltere'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisi Matthew Rycroft, Rusya'nun önerilerinin içeriğini öğrendiklerini, ancak Moskova'nın 8 maddelik planının Suriye görüşmelerine temel oluşturmayacağını söyledi.

Diğer Batı ülkelerinin diplomatlarının da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceğine ilişkin net ifadelere yer verilmemesi nedeniyle Rusya'nın barış planını anlamlı bulmadığı belirtiliyor.

Rusya'nın planı

Rusya'nın sunduğu planda, Suriye'de öncelikle muhalefetin de katılımı ile yeni anayasa çalışmalarına başlanması ve daha sonra da anayasanın referanduma sunulmasının önerildiği ifade ediliyor.

Plan, daha sonra da parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngörüyor. Moskova'nın planında, seçimlere Esad'ın katılmaması yönünde bir ifade yer almıyor.

Moskova'nın önerilerini yeterli bulmayan Batı ülkeleri, Esad'ın iktidarda kalmayacağına ilişkin bir anlaşma sağlanmasını istiyor. Ancak Moskova'dan şimdiye kadar bu talebe olumlu yaklaştığına dair bir mesaj gelmedi.

Görüşmelere devam edilecek

Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlatılan uluslararası Suriye görüşmelerine cumartesi günü yaklaşık 20 ülkenin katılımı ile devam edilecek. Görüşmede Suriye'de bir geçiş süreci oluşturulması ve bu sürece kimlerin katılacağının masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca siyasi reformlar ve güvenlik sorunları üzerinde çalışacak iki komisyon oluşturulması gündemde.

Viyana'daki Suriye görüşmesi eylül ayının sonunda ABD, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla başlatılmış ve sürece daha sonra başka ülkeler de dahil edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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