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Carnegie Moscow Center'da Rusya'daki ideolojik kaymaları inceleyen New York Times'ın eski genel yayın yönetmeni yardımcısı Andrey Kolesnikov, Rus halkının savaşa bakışının Kırım'ın ilhakından bu yana çok değiştiğini, özelikle genç nüfusun savaş istemediğini belirtti.

Batı ülkeleri Rusya'nın kısa süre içinde Ukrayna'nın işgaline başlayacağını iddia ederken Kolesnikov; Rus halkının savaşa yönelik duruşunu inceledi.

Kolesnikov, Kırım'ın ilhak edildiği ve Ukrayna'nın doğusunda savaşın başladığı 2014 yılında Rusya'nın bir "vatansever dalga" yaşadığını belirtti. Bu "vatanseverliğin" kötüleşen sosyo-ekonomik şartlara karşı bir sembolik denge oluşturduğunu ifade eden Kolesnikov, "Ruslar, kendilerine sunulan hayali düşmanlara inandı ve ordunun hamlelerini haklı gördü" yazdı.

Gazeteci, bu dönemde televizyonların savaşın "kanlı gerçeğini" sakladığını ifade etti. Kolesnikov, 2018'de bu vatansever dalganın çözülmeye başladığını ifade etti; "2014'te halkın yüzde 26'sı Rusya'nın 'tüm taraftan düşmanlarla çevrili olduğuna' inanıyordu, 2020'de bu oran 16'ya düştü"

Kolesnikov, devlet propagandasının halkı mobilize etme gücünü fazla kullanarak halkta dünya savaşı korkusu yarattığını ifade etti. 2018'in sonunda yapılan bir Levada anketine göre halkın yüzde 56'sı Rusya'ya dışarından ciddi bir askeri tehdit olduğuna inandıklarını söyledi. Bu sene yapılan bir anket, Rus halkının en büyük ikinci korkusunun yeni bir dünya savaşı olduğuna işaret etti.

Kolesnikov ayrıca "savaş gençlerin işidir" derken tüm devlet propagandasına rağmen 18 ve 24 yaş arasındaki Rusların yüzde 66'sının Ukrayna'ya yönelik olumlu düşünceleri olduğuna dikkat çekti.