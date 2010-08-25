-BATI NİL VİRÜSÜ VAKA SAYISI 114'E ULAŞTI ATİNA (A.A) - 25.08.2010 - Yunanistan'da bugüne kadar 8 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Batı Nil Virüsü (WNV) vakalarının 114'e ulaştığı bildirildi. Yunan medyası, özellikle kuzey Yunanistan'da görülen vakalardan 67'sinin bugün itibariyle tedavilerinin yapıldığı hastanelerden taburcu olduğunu, müşahede altında olan hastalardan 10'unun ise yoğun bakım ünitelerinde bulunduğunu duyurdular. Yaygın olarak ateş, baş ve kas ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma, ishal, ciltte kızarıklık, lenf bezlerinin şişmesi gibi semptomlarla görülen WNV'nin, özellikle bazı sivrisinekler aracılığıyla memelilere bulaştığı açıklanmıştı. Bunun dışında kan yolu, organ ve doku nakilleriyle de bulaşan virüsün, normal koşullarda kendini göstermediği ve çoğu zaman farkına varılmadan atlatıldığı kaydedilirken yaşlılar, çocuklar, hamileler ve AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ise beyin iltihaplanmasına ya da beyni ve omuriliği çevreleyen zarlarda iltihaplanmaya yol açabildiği belirtilmişti.