Putin ve Şi'den Pekin'de ortak açıklama: "NATO genişlemeyi durdurmalı"

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Moskova ile Batı arasındaki gerilim Ukrayna krizi nedeniyle tırmanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin neredeyse iki yıllık bir aranın ardından Çin lideri Şi Jingping ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider ortak açıklamayla NATO'ya "Genişlemeyi durdurmalı" çağrısı yaptı.

Kış Olimpiyatları'nın başlayacağı günde Pekin'de gerçekleştirilen görüşmenin başlangıcında Putin, "Rusya ve Çin'in ilişkileri dostluk ve stratejik partnerlik yolunda ilerleyerek gelişmeye devam ediyor. İlişkimizin doğasının gerçekten başka bir örneği yok" dedi.

Putin, Rusya ve Çin'in "örnek teşkil eden şerefli bir ilişkiye" sahip olduğunu ifade etti.

Rus lider görüşmeden önce Moskova'nın Rusya'nın doğusundan Çin'e 10 milyar metreküp doğal gaz gönderecek bir anlaşma hazırladığını belirtti.

İki liderden ortak açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le görüşürken yayımlanan ortak açıklamada, iki lider NATO’ya genişlemesinin durdurulması çağrısı yaptı. Açıklamada NATO’nun “ideolojik Soğuk Savaş yaklaşımını” bırakması çağrısında bulunuldu.

Ortak açıklamada, Moskova’nın Tayvan konusunda da Pekin’e destek olduğu, bağımsızlığına karşı olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Rusya tarafı Tek Çin prensibine desteğini tekrarlıyor ve Tayvan’ın Çin’in ayrılmaz bir parçası olduğunu, herhangi bir şekilde bağımsızlığına karşı durduğunu belirtiyor.”

Şi ve Putin, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine beraber katılacak. Rus yetkililerin doping skandalı nedeniyle uluslararası atletizm karşılaşmalarına gitmeleri yasak olsa da devlet liderleri tarafından davet edildikleri takdirde gidebiliyorlar.

Şi, Çin'in Covid pandemisiyle mücadelesinin başladığı Ocak 2020'den bu yana ülkeden ayrılmadı.