Batı- Moskova hattında diplomasi trafiği sürüyor: Putin ve Macron, Ukrayna krizini görüştü

T24 Dış Haberler

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'daki gerilim ve Avrupa'daki güvenlik durumu hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Liderler Ukrayna'daki duruma ilişkin görüşlerini sundu ve Rusya'ya uzun süreli ve yasal olarak bağlayıcı olan güvenlik garantileri sunmakla ilgili sorunları konuştu" denildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı da pazartesi günkü telefon konuşmasının Macron'un yakın zamanda Ukraynalı ve Rus mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin devamı niteliğinde olduğunu ve gerilimi düşürmeyi hedeflediğini belirtti.

Ukrayna krizi sebebiyle Batı ve Moskova arasında yoğun bir diplomasi trafiği bulunuyor.

Paris'in açıklamasında Macron ve Putin'in; Rusya, Fransa, Almanya ve Ukrayna arasında Normandiya formatında yapılan görüşmelerde kaydedilen ilerlemeden memnun olduklarını dile getirdikleri belirtildi.

Kremlin, Putin ve Macron'un bir yüz yüze görüşme ihtimali üzerinde durduğunu da ifade etti.