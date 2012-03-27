Batı Karadeniz'de yunus katliamı

Batı Karadeniz Bölgesi'nin sahilleri ölü yunus balıkları ile doldu. Bartın'ın İnkum tatil köyünde onlarca yunus balığı ölü halde karaya vurdu. Yunus balıklarının sırtlarındaki kurşun delikleri, yunusların katledildiğini ortaya çıkarttı.

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda eski Bartın Avcılar Derneği Başkanı Hüseyin Çetin, yunus balıklarının sırtlarındaki kurşun izlerinin bir katliamın belirtisi olduğunu söyledi. Çetin, "Yunus balıkları çok hırslı hayvanlar. Bazen balıkçı tekneleri ile yarış yaparlar. Geçemedikleri zaman da teknelere çarparak intihar ettiği söylenir. Balıkçı ağlarına da zarar verdiği söylenir. Balıkçılar, ağları zarar görmesin diye yunusları öldürmüş olabilir. Eğer bu doğruysa, bu bir insanlık ayıbıdır. Kendi bilmez birkaç kişinin yunuslara kurşun attığını söylediler. Buraya geldiğimde gördümki gerçekten bir tane yunus balığına kurşun atılmış. Eğer bunu bir insan yapmışsa bunu kınıyorum Çünkü yunuslar insanlara en yakın olan hayvanlardır. Çok yazık. İnsanları biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum " dedi.

İnkum sahillerindeki ölü yunusları gören vatandaşlar da, "Bu bir katliam. Balıkçılar ağları zarar görmesin diye bunları öldürüyor. Daha önce de bu tür yunus ölümlerini gördük. Yazık. Buna 'dur' demek gerekir. İnkum sahillerinde onlarca yunus balığı ölüsü var" dedi.

Sahildeki ölü yunus balıkları belediye görevlileri tarafından toplandı.