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Batı, İran'ın nükleer silahları için bugün İstanbul'da buluşuyor

Yer konusundaki uzun tartışmaların ardından İran ile batı dünyası İstanbul'da bir araya geliyor

14 Nisan 2012 11:47

 

İstanbul bugün İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelere ev sahipliği yapacak. Batı, görüşmelerde İran'ın uranyum zenginleştirme işlemini sınırlandırmak isterken; İran tarafların tüm kaygılarının ele alınmasını istiyor.
 
Yer konusundaki uzun tartışmaların ardından İran ile batı dünyası İstanbul'da bir araya geliyor.
 
İran'ın nükleer programı Amerika, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcilerinin yer aldığı müzakerelerde masaya yatırılacak.
 
Batılı ülkeler, görüşmelerde Tahran'ın, nükleer silah üretmek için kullanılabilen uranyum zenginleştirme işlemini sınırlamak istiyor.
 

Daha fazla BM denetçisi

 
Müzakerelerin diğer bir hedefi de Tahran'ın tesislerini denetlemek için daha fazla sayıda Birleşmiş Milletler denetçisini kabul etmesini sağlamak.
 

İran diyalog istiyor

 
Diyalog kapısını açık bırakmak isteyen İran ise müzakerelerin geniş kapsamlı olmasını istiyor.
 
Müzakerelerle ilgili değerlendirme yapan İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, taraflar arasında güvenin yeniden tesis edilebilmesi için müzakerelerin ciddi ve samimi olmasını umduğunu söyledi.
 
Salihi, "Nükleer sorunun çözülebilmesi için İstanbul'daki görüşmelerde tüm tarafların kaygıları ele alınmalı" diye konuştu.

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