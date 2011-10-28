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Ekonomi

Batı Hattı Gaz İthalatı sözleşmesi 1 Nisan 2012'de sona eriyor ANKARA (A.A)

28 Ekim 2011 14:21

-Batı Hattı Gaz İthalatı sözleşmesi 1 Nisan 2012'de sona eriyor  ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - BOTAŞ ve Rus Gazprom arasında yapılan Batı Hattı Gaz İthalatı Sözleşmesi 1 Nisan 2012'den itibariyle sona erecek, söz konusu hattan doğalgaz ithalatı yapmak isteyen şirketler ise 23 Kasım 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvuruda bulunacak. EPDK'nın Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararında, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) 18 Nisan 2003 tarihli ithalat lisansının 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren sona erdirilmesine karar verildiği bildirildi. EPDK'nın bir diğer kararı ile de doğalgaz piyasasında rekabetçi yapının oluşturulması temelinde, BOTAŞ ile Gazprom Export Limited Liability Company arasında 14 Şubat 1986 tarihinde imzalanan doğalgaz alım-satım anlaşması kapsamında Rusya Federasyonu'ndan doğalgaz ithalatı yapmak üzere verilen lisans sona erdirildiğinden, lisansa konu sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren yeni ithalat sözleşmeleri yapılabileceği belirtildi. Bu çerçevede, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu'ndan doğalgaz ithalatı yapmak üzere Gazprom Export Limited Liabilty Company ile yapılacak doğalgaz alım satım anlaşması/anlaşmaları kapsamında EPDK'ya doğalgaz ithalat lisansı/lisansları başvurusunda bulunabilecek. Doğalaz alım-satım anlaşmasında ithalata konu doğalgazın teslim noktası Türkiye-Bulgaristan sınırı, Malkoçlar mevkii olarak yer alacak. Yıllar itibariyle ithalat miktarı toplamı; kontrat metreküp olarak 2012 yılında 4 milyar, 2013 yılında 4 milyar, 2014 yılında 4 milyar, 2015 yılında 5 milyar, 2016 ve sonrası için de 6 milyarı  aşmayacak. İthalat lisans başvurusu/başvuruları 23 Kasım 2011 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma yapılacak. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İthalat lisans başvurusuna ilişkin işlemler Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde yürütülecek.

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