Çocuk sayısında Doğu, Batı'nın beş katı çıktı

İstatistik kurumunun nüfus yapısıyla ilgili ortaya koyduğu harita Türkiye’nin doğusu ile batısı taban tabana zıt. Batıda nüfus artış hızı çok düşük, yani nüfus hızla yaşlanıyor. Hükümetin "en az üç çocuk" teşvikinin altında bu tablonun yattığı öğrenildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Güneydoğu ve Doğu bölgelerindeki illerde, çocuk sayısı ortalama 5’i buluyor ve birçok ilde de bu oranda artış görünüyor. Batı illerindeki çocuk sayısının ise azalarak 1’e doğru indiği ve nüfus artış hızının düştüğü görünüyor. Çıkan tablodan, Batı illerinde giderek, daha az çocukla nüfusun yaşlandığı ve azaldığı ortaya çıkıyor. TÜİK’in, hükümetin önüne koyduğu harita, Türkiye’yi, çok çocukla nüfusu artacak iller ile az çocukla nüfusu düşecek iller arasında sanki görünmeyen bir sınırla ikiye ayrıyor.

Vatan Gazetesi'nden Gülümhan Gülten'in haberine göre, hükümet, durumu değiştirmeye dönük teşvikler planlamaya iten bir nedenin de bu olduğu belirtiliyor. Sözkonusu çocuk teşviklerine ilişkin paketin özellikle çalışan ve eğitimli kadınları esas alacak teşviklerden oluşacağı belirtilirken, çalışan kadınların daha çok çocuk doğurabilmesini sağlayacak şekilde kreş, gündüz bakımevi vb. olanakların ücretsiz sağlanması ve daha uzun sürelir gebelik izni ve süt iznini içerecek tedbirler üzerinde durulduğu kaydediliyor.

TÜİK’in resmi web sitesinde de yayınladığı ‘Ortanca Yaş 2012’ başlıklı haritada, illere göre nüfusu yaşlanan bölgeler açıklıkla ayırt ediliyor. Batı illerinde yaşlı nüfus fazla ve nüfus artış hızı düştüğü için bu bölgelerde nüfus giderek yaşlanacak.

'Güneydoğu’da ortalama çocuk sayısı 5'

TÜİK tablosuna göre ortalama hanehalkı büyüklüğü 19 ilde 3 çocuğun üstünde. Bunların tamamı Doğu ve Güneydoğu illerinden oluşuyor. Bu illerden 11’inde çocuk sayısı 5’i bulmuş durumda. Bu iller şöyle: Diyarbakır, Şanlıurfa, Bitlis Mardin, Batman, Ağrı, Muş, Van, Siirt, Hakkari, Şırnak. Bu illerdeki ortanca yaş ise 18.5 ile 21.7 arasında bulunuyor. Bu, batı illerinde geçerli olan ve 34.5 ile 37.5 yaş arasında tespit edilen ortanca yaş düzeyine göre çok daha fazla olan genç nüfusu işaret ediyor.

'Bakanlar harekete geçti'

Hükümetten son dönemde “3 çocuk yetmez, nüfusun yaşlanmasını önlemek için daha fazla çocuk” açıklamalarının gelmesi, devletin resmi istatistik kurumu TÜİK’in sözkonusu çalışmayı tamamlayıp açıklamasıyla aynı zamana denk düştü. Önce ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın, ardından da TÜİK’in bağlı olduğu Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları kamuoyunda büyük yankı buldu. Bakan Babacan ve Bakan Yılmaz da “Uzun vadede bu işin, (nüfus artış hızındaki yavaşlama) nereye gideceğini iyi görmeliyiz ve buna dönük yeni birtakım teşvik unsurlarını tartışmalıyız. Teşvik üzerinde çalışacağız. Avrupa’daki gibi daha güçlü bir sistemi getirmeliyiz. Başbakanın ‘3 çocuk talebi’ haklı bir söylem” demişti. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da Türkiye’nin nüfus artış hızının eski seviyesine dönebilmesi konusunda Başbakan’ın, ilgili tüm bakanların birlikte çalışma yapması talimatı verdiğini açıklamıştı. Babacan “Çalışmalarımıza Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye Bakanı’mızı da alacağız, bir süre kapanıp bunu çalışacağız. Çok akılcı tedbirler uygulanması gerekiyor” demişti.