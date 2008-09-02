Batı, daha çok kaybeder

Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Gürcistan ile savaş üzerine, Moskova ile önde gelen sanayileşmiş 7 ülkenin oluşturduğu G-8'den çıkarılmaktan korkmadığını belirterek, Batı'nın Rusya'ya ihtiyacı olduğunu söyledi.



Dmitry Medvedev, İtalyan RAI Televizyonu'na verdiği demeçte, NATO'nun, Moskova ile ilişkilerinin kesilmesi durumunda da Rusya'dan daha fazla kaybedeceğini savundu.



Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Şaakaşvili için "siyasal bir mevta" nitelemesinde bulunan Medvedev, Şaakaşvili ile herhangi bir teması kabul etmeyeceğini vurguladı. Medvedev, ABD'yi de Gürcistan'ın Güney Osetya'ya askeri müdahalesini teşvik etmekle suçladı.