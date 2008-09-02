T24 LogoT24 Logo
Dünya

Batı, daha çok kaybeder

Medvedev, NATO'nun, Moskova ile ilişkilerinin kesilmesi durumunda Rusya'dan daha fazla kaybedeceğini savundu.

02 Eylül 2008 03:00

Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Gürcistan ile savaş üzerine, Moskova ile önde gelen sanayileşmiş 7 ülkenin oluşturduğu G-8'den çıkarılmaktan korkmadığını belirterek, Batı'nın Rusya'ya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Dmitry Medvedev, İtalyan RAI Televizyonu'na verdiği demeçte, NATO'nun, Moskova ile ilişkilerinin kesilmesi durumunda da Rusya'dan daha fazla kaybedeceğini savundu.

Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Şaakaşvili için "siyasal bir mevta" nitelemesinde bulunan Medvedev, Şaakaşvili ile herhangi bir teması kabul etmeyeceğini vurguladı. Medvedev, ABD'yi de Gürcistan'ın Güney Osetya'ya askeri müdahalesini teşvik etmekle suçladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24