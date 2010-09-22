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Dünya

BATI BALKANLARDA BARIŞ SÜRECİ PRİŞTİNE (A.A)

22 Eylül 2010 17:14

-BATI BALKANLARDA BARIŞ SÜRECİ PRİŞTİNE (A.A) - 22.09.2010 - Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç, Priştine ile açık olan bütün konuların görüşülmesi gerektiğini söyledi. Sırp medyası, Tadiç'in BM Genel Sekreteri Ban Ki mun'la yapılan görüşme sırasında, Batı Balkanlarda barış süreciyle ilgili diyaloğun açık olması konusunda uzlaşma sağlandığını yazdı. Tadiç görüşmede, Kosava ve bölgenin diğer bölümlerinde barışın sağlanmasını istediklerini belirterek, "Avrupa içinde bir gelecek söz konusuysa, Sırplarla Arnavutların yıllardır süren anlaşmazlığına çözüm bulmalıyız" diye konuştu. Bu arada Kosova Meclis Başkanı Yakup Krasniçi, BM genel Kurulu'nda Kosova karar tasarısının kabulünden sonra, Sırbistan'ın Kosova konusundaki tutumunda değişiklik görüldüğünü bildirdi. Krasniçi, Priştine ve Belgrad arasında yapılacak görüşmelerin, iki bağımsız devlet arasındaki görüşmeler olarak değerlendirileceğine dikkati çekti.

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